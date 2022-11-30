Воронежские спортсмены завоевали 58 медалей на соревнованиях по тхэквондо в Липецке

Большой вклад в медальную копилку нашего региона внесли девушки. Фото: cspsk-vrn.ru

В Липецке прошло открытое первенство области по тхэквондо. В нём участвовали 450 спортсменов из пяти регионов России.

- Воронежские спортсмены завоевали на турнире 58 медалей. Из них 12 золотых, 23 серебряных и 23 бронзовых награды. В результате наши спортсмены заняли второе место в командном зачете. В нем победили хозяева соревнований, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

Напомним, на состоявшемся недавно в Борисоглебске чемпионате ЦФО среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата воронежские мастера тхэквондо завоевали золото и бронзу.