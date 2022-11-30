Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия30 ноября 2022 7:04

В Воронеже в аварии с участием двух "Фольксвагенов" пострадали 18-летние парни

В больницу доставили двоих жителей Новой Усмани
Ирина КАЗАНИНА
Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

Фото: Предоставлено

Два 18-летних жителя села Новая Усмань попали в больницу после аварии на улице Брусилова в Воронеже. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по области, во вторник около 18.30 молодые люди, один из которых был за рулем, ехали на автомобиле «Фольксваген Гольф» по улице Брусилова со стороны улицы Ленинградской в направлении улицы Обручева. Молодой водитель не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся автомобилем «Фольксваген Пассат» под управлением 30-летнего местного жителя.

В аварии оба парня из «Гольфа» получили травмы различной степени тяжести, их госпитализировали.

По факту аварии полицейские проводят проверку, устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего.