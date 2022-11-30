Воронежцы пожаловались на утонувший в лужах двор

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Жители дома №7 по Московскому проспекту прислали в редакцию «Комсомольской правды» видеозапись с прогулкой по своему двору. Территория за "фасадом" одной из главных улиц города представляет собой сплошное грязное месиво с чередой луж различного размера и формы. Чтобы пройти к своему подъезду горожане вынуждены карабкаться по бордюру или прыгать через водные преграды.

Как сообщили нам в управе Коминтерновского района, двор стоит в очереди на благоустройство по программе «Комфортная городская среда» под номером 72. Ежегодно в программу попадают до 16 адресов. Это значит, что дожидаться ремонта жильцам придется не один год.

В качестве выхода из этой ситуации можно предложить только обращение жильцов за помощью к своему депутату.