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НовостиСпорт29 ноября 2022 16:54

Воронежский «Буран» потерпел «антиволевое» поражение от нефтекамского «Тороса»

«Ураганные» вели в счете 4:1, но потом пропустили четыре шайбы
Юрий КОЗЛОВ
После броска Виталия Каменева шайба аж вылетела из ворот после того, как туда попала.

После броска Виталия Каменева шайба аж вылетела из ворот после того, как туда попала.

Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В матче в Нефтекамске игрок «Бурана» Артем Артемов открыл счет уже на третьей минуте. На седьмой Никита Луховской реализовал большинство – 0:2. А на 11 минуте Александр Евсеенков еще раз поставил точку в розыгрыше лишнего – 0:3. Так закончился идеальный для «Бурана» первый период.

В самом дебюте второй 20-минутки Егор Сучков отквитал одну шайбу – 1:3. Но в середине матча Александр Шипилов восстановил разницу в три гола – 1:4. В конце периода Егор Старков вернул «Торосу» шанс вернуться в игру – 2:4.

Ну а в третьем периоде, как часто бывает в этом сезоне, из хоккеистов «Бурана» как будто выпустили воздух. На 49 минуте Егор Сучков реализовал большинство, оформив дубль – 3:4. На 53-й тоже во время розыгрыша лишнего отличный дальний бросок удался Александру Ремову, но никто ему особо и не мешал – 4:4. И, наконец, на 55 минуте Виталий Каменев после классного разворота забросил победную шайбу – 5:4.

«Буран» с 15 очками остается на предпоследнем 25 месте в таблице ВХЛ. Позади по-прежнему ангарский «Ермак» с 11-ю.

Впереди у «Бурана» 1 декабря матч в Перми с местным «Молотом», занимающим 19 место с 28 очками. Игра начнется в 17.00.