Воронежский «Буран» потерпел «антиволевое» поражение от нефтекамского «Тороса»

После броска Виталия Каменева шайба аж вылетела из ворот после того, как туда попала. Фото: кадр с видео с сайта ВХЛ.

В матче в Нефтекамске игрок «Бурана» Артем Артемов открыл счет уже на третьей минуте. На седьмой Никита Луховской реализовал большинство – 0:2. А на 11 минуте Александр Евсеенков еще раз поставил точку в розыгрыше лишнего – 0:3. Так закончился идеальный для «Бурана» первый период.

В самом дебюте второй 20-минутки Егор Сучков отквитал одну шайбу – 1:3. Но в середине матча Александр Шипилов восстановил разницу в три гола – 1:4. В конце периода Егор Старков вернул «Торосу» шанс вернуться в игру – 2:4.

Ну а в третьем периоде, как часто бывает в этом сезоне, из хоккеистов «Бурана» как будто выпустили воздух. На 49 минуте Егор Сучков реализовал большинство, оформив дубль – 3:4. На 53-й тоже во время розыгрыша лишнего отличный дальний бросок удался Александру Ремову, но никто ему особо и не мешал – 4:4. И, наконец, на 55 минуте Виталий Каменев после классного разворота забросил победную шайбу – 5:4.

«Буран» с 15 очками остается на предпоследнем 25 месте в таблице ВХЛ. Позади по-прежнему ангарский «Ермак» с 11-ю.

Впереди у «Бурана» 1 декабря матч в Перми с местным «Молотом», занимающим 19 место с 28 очками. Игра начнется в 17.00.