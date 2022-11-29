В районе Воронежской области инвалиды долгое время не могли получить жизненно важные лекарства

К ответственности привлекли восемь человек Фото: Иван Макеев

В Грибановском районе инвалиды долгое время не могли получить в аптеках необходимые жизненно важные лекарства. Кроме того, местные власти не спешили обеспечить их доступной инфраструктурой. Ряд нарушений выявила районная прокуратура. Подробности рассказали в пресс-службе ведомства во вторник, 29 ноября.

Многие объекты социальной инфраструктуры района, по данным прокуратуры, не оборудованы пандусами и специальными местами для парковок. Это касается домов культуры, школ, автотранспортных организаций, аптек, администраций сельских поселений. Кроме того, подъемниками в районе не оборудованы маршрутные автобусы.

Прокурорская проверка привела к тому, что к административной ответственности привлекли 8 должностных лиц. По решению суда нарушения должны устранить. Ведомство держит этот вопрос на контроле.