В Воронеже остановили загрязнение Северного леса канализацией

Северный лес заливает стоками во второй раз за год Фото: телеграм-канал департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

Загрязнение Северного леса канализационными стоками остановили. Сейчас специалисты обследуют участок сетей и колодца, чтобы выяснить причину излива. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж» во вторник, 29 ноября.

- Нештатные ситуации на данном участке коллектора не происходят регулярно. Последний раз излив в этом районе произошел 21 февраля, и был связан с внешней причиной - открытым колодцем, у которого отсутствовал люк, - рассказали в РВК. - Установлено, что причиной засора линии и, соответственно излива, стали бревна и ветки, которые сбросили в колодец. Специалисты РВК-Воронеж устранили механический засор, после чего установили новый люк.

В РВК добавили, что проводят системную работу по обновлению ветхих канализационных сетей. В этом году завершается реконструкция на четырех: на улице Землячки, Витрука вдоль Ленинского проспекта до 25 Января, на Дорожной и в Придонском. Общий объем инвестиций 959 млн рублей.