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НовостиОбщество29 ноября 2022 16:03

В Воронеже остановили загрязнение Северного леса канализацией

Специалисты выясняют причины аварии
Мария Щербакова
Северный лес заливает стоками во второй раз за год

Северный лес заливает стоками во второй раз за год

Фото: телеграм-канал департамента природных ресурсов и экологии правительства Воронежской области.

Загрязнение Северного леса канализационными стоками остановили. Сейчас специалисты обследуют участок сетей и колодца, чтобы выяснить причину излива. Об этом сообщили в «РВК-Воронеж» во вторник, 29 ноября.

- Нештатные ситуации на данном участке коллектора не происходят регулярно. Последний раз излив в этом районе произошел 21 февраля, и был связан с внешней причиной - открытым колодцем, у которого отсутствовал люк, - рассказали в РВК. - Установлено, что причиной засора линии и, соответственно излива, стали бревна и ветки, которые сбросили в колодец. Специалисты РВК-Воронеж устранили механический засор, после чего установили новый люк.

В РВК добавили, что проводят системную работу по обновлению ветхих канализационных сетей. В этом году завершается реконструкция на четырех: на улице Землячки, Витрука вдоль Ленинского проспекта до 25 Января, на Дорожной и в Придонском. Общий объем инвестиций 959 млн рублей.