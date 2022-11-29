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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 15:24

Под Воронежем 73-летняя пенсионерка погибла в ДТП

Автомобиль врезался в дерево
Мария Щербакова
В обстоятельствах аварии разбираются полицейские

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские

Фото: Мария Щербакова

В Новоусманском районе «Лада» съехала в кювет и врезалась в дерево. Пассажир автомобиля, 73-летняя местная жительница, скончалась на месте до приезда скорой помощи. ДТП произошло на дороге «Новая Усмань – Сомово» в 14.30 вторника, 29 ноября. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Водитель автомобиля, 75-летний мужчина, получил травмы. Его доставили в больницу. Сейчас в обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются полицейские.