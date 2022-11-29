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НовостиОбщество29 ноября 2022 14:13

На выходных в травмпункты из-за гололеда обратились 142 воронежца

Среди пострадавших – 10 детей
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

За минувшие выходные в травмпункты Воронежа с травмами, полученными из-за гололеда, обратились 142 человека. Об этом сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения области 29 ноября.

26-27 ноября на скользких улицах пострадали 132 взрослых и 10 детей. Госпитализация потребовалась 13.

Напомним, синоптики не прогнозируют, что гололед в Воронеже закончится. Хотя циклоны, которые принесли мокрый снег, постепенно уступят место антициклону. Наоборот, на улице будет холодно и сухо. А ночью 30 ноября температура упадет до -11.