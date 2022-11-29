В Воронеже ночью перекроют движение на Шишкова

Ограничения будут действовать в течение шести часов Фото: с сайта мэрии Воронежа

В среду, 30 ноября, в Воронеже перекроют движение на участке улицы Шишкова. Проехать нельзя будет в течение 6 часов. Об этом сообщили в городской администрации.

Как пояснили в мэрии, ограничения необходимы из-за работ по устройству пролетного строения надземного пешеходного перехода в рамках строительства транспортной связи Шишкова-Тимирязева. Проезд будет закрыт на участке от дома №136 до дома №132 с 23.00 30 декабря до 5.00 1 декабря.