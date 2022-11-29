Маршрутка потеряла колеса на перекрестке в центре Воронежа

Автобус маршрута №37 потерял заднюю ось колес во время движения на перекрестке в центре Воронежа. О ЧП сообщили очевидцы в городском паблике «Мой и Твой Воронеж» в «ВКонтакте» во вторник, 29 ноября.

Колеса отлетели на пересечении Плехановской и Фридриха Энгельса. По словам очевидцев, маршрутку сильно тряхнуло. При этом, по предварительным данным, никто не пострадал. Пользователей соцсети интересовал вопрос, когда маршрутка проходила техосмотр.

Напомним, ранее полицейские начали проверку по факту падения 57-летней женщины в маршрутке №60. Пассажир не удержалась, когда водитель резко затормозил.