Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 ноября 2022 13:21

Воронежцев просят придумать имена для молодых бобрят заповедника

Победители конкурса получат билеты на экскурсию
Мария Щербакова
В семействе бобров родилось двое малышей

В семействе бобров родилось двое малышей

Фото: Воронежский заповедник, ВКонтакте.

Воронежский биосферный заповедник объявил конкурс на лучшие имена для бобрят. Малыши родились в июне, в скором времени им предстоит переехать в отдельные «квартиры».

Пара боров Усман и Ивна, живущие в отдельных апартаментах, приносят потомство уже в третий раз. У них появился пятый и шестой «ребенок».

Придумывать имена можно до 3 декабря 2022 года – Дня рождения заповедника. Победителей определят 5 декабря. Предложения можно вносить в социальных сетях заповедника. При этом необходимо помнить, что пол бобрят пока неизвестен, поэтому имена должны быть универсальные. Победители получат билеты на посещение экскурсионных маршрутов и памятные сувениры.

Имена по конкурсу выбирают уже не в первый раз. Благодаря воронежцам, в заповеднике живут Плесик, Ряска, Охра и Умбра.