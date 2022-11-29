Воронежцев просят придумать имена для молодых бобрят заповедника

В семействе бобров родилось двое малышей Фото: Воронежский заповедник, ВКонтакте.

Воронежский биосферный заповедник объявил конкурс на лучшие имена для бобрят. Малыши родились в июне, в скором времени им предстоит переехать в отдельные «квартиры».

Пара боров Усман и Ивна, живущие в отдельных апартаментах, приносят потомство уже в третий раз. У них появился пятый и шестой «ребенок».

Придумывать имена можно до 3 декабря 2022 года – Дня рождения заповедника. Победителей определят 5 декабря. Предложения можно вносить в социальных сетях заповедника. При этом необходимо помнить, что пол бобрят пока неизвестен, поэтому имена должны быть универсальные. Победители получат билеты на посещение экскурсионных маршрутов и памятные сувениры.

Имена по конкурсу выбирают уже не в первый раз. Благодаря воронежцам, в заповеднике живут Плесик, Ряска, Охра и Умбра.