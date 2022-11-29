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НовостиОбщество29 ноября 2022 13:02

В Воронежской области в рамках климатического проекта высадили более 105 тысяч деревьев

В будущем году его планируют продолжить
Евгения ФРОЛОВА
Фото правительства Воронежской области

Фото правительства Воронежской области

Фото: Предоставлено "КП"

На территории Воронежской области высадили свыше 105 тысяч сеянцев сосны, березы, дуба и акации. Сделали это в рамках климатического проекта «Зеленый регион». Об этом сообщили в облправительстве во вторник, 29 ноября.

Проекту уже год. За это время новые саженцы появились в Хохольском, Острогожском и Подгоренском районах. А в сентябре-ноябре 2022 года засадили 35 га углерододепонирующими деревьями, способными поглощать парниковые газы. Аналогичные работы проведут в Семилукском и снова в Подгоренском районах.

Цель проекта - смягчить последствия изменения климата на региональном уровне и улучшить состояние окружающей среды.