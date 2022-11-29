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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 12:41

В попытке развлечься воронежец лишился 82 тыс. рублей

Мужчина оплатил услугу в интернете, но с карты сняли больше денег
Мария Щербакова
По факту возбудили уголовное дело

По факту возбудили уголовное дело

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В полицию с заявлением о дистанционном мошенничестве обратился 18-летний воронежец. Парень хотел оплатить услугу в сфере досуга, однако лишился 82 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 29 ноября.

14 октября 2022 года парень просматривал сайты по предоставлению услуг в сфере досуга в интернете. Он позвонил по номеру телефона, указанному на одном из них, и договорился с администратором. В мессенджере ему прислали ссылку для оплаты услуги. Парень перешел по ней и ввел данные банковской карты. Только спустя месяц он понял, что с карты списали 86 250 рублей.