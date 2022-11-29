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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:27

126 классов в школах Воронежа закрыли на карантин из-за ОРВИ

Ситуация стабильная
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Олег УКЛАДОВ

На этой неделе в Воронеже выросло число классов, которые отправили на карантин из-за вспышки ОРВИ. Об этом рассказали в мэрии города.

Сейчас учебная деятельность временно приостановлена в 126 классах 38 школ. Правда, это всего 2% от общего количества. В горадминистрации напомнили, что всего в областном центре функционирует 120 школ, в которых открыто на данный момент 6117 классов.

На карантин учеников отправляют продолжительностью не менее семи дней при отсутствии от 20% детей, у которых диагностировали ОРВИ, грипп или коронавирус. Данная мера позволяет разобщить школьников и снизить распространение инфекций, хотя она не всегда комфортна для родителей.

В управлении образования обратились также к родителям и попросили не отправлять детей с повышенной температурой и признаками ОРВИ на уроки, прививаться при отсутствии медицинских противопоказаний и ограничить необязательные контакты.