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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:27

Воронежцев предупредили об опасной водке

Горячительный напиток «Старинная фамилия» из Удмуртии внутрь лучше не употреблять
Юрий КОЗЛОВ

Воронежские санитарные врачи предупредили о представляющей опасность водки «Старинная фамилия», сделанной в ОАО «Сарапульский ликеро-водочный завод» по адресу: Удмуртия, город Сарапул, проезд Красный, д. 1. Ее пробу взяли в торговой организации ООО «Торгсервис 36». Экспертиза показала, что водка не соответствовала требованиям технических условий, по которым должна была быть произведена. Для принятия мер к изготовителю горячительного напитка специалисты Роспотребнадзора направили письмо коллегам из Удмуртии.

Также в управлении Роспотребнадзора сообщили о результатах проверки информации из регионального департамента имущественных и земельных отношений. Оттуда поступил сигнал о продаже в организации общественного питания ООО «Форвард» спиртосодержащей продукции без маркировки, акцизных марок и документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Санитарные врачи провели там проверку и по результатам экспертизы изъяли из продажи 5,25 декалитров спиртсодержащей продукции. Юридическому лицу ООО «Форвард» выдали предостережение о недопустимости нарушения законов.