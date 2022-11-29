В Воронежской области в 2022 году отравились насмерть «паленым» алкоголем 175 человек

Рюмка "паленой" водки на столе для многих становится пропуском в могилу. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Санитарные врачи поделились данными по смертельным отравлениям спиртосодержащей продукцией в Воронежской области за десять месяцев 2022 года. За это время «паленый» алкоголь свел в могилу 175 наших земляков. 150 из них – мужчины, 25 – женщины. При этом по сравнению с аналогичным периодом 2021 года смертность от выпивки снизилась в 2,5 раза. За десять месяцев прошлого года в нашей области в мир иной ушли 440 неудачно употребивших алкоголь людей.

Всего острых отравлений горячительными напитками за десять месяцев 2022 года было 345 (за тот же период 2021-го – 558). В 314 из них люди принимали внутрь этанол.

Растет число отравлений алкоголем у школьников. Если за десять месяцев 2021 года было 23 подобных случая, то за тот же период 2022-го – уже 35.

Острых отравлений спиртным в 2022 году не было только в Аннинском, Богучарском, Бутурлиновском, Воробьевском и Новохоперском районах.