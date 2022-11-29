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НовостиОбщество29 ноября 2022 11:57

В Воронеже отреставрируют исторический Дом Бабушкина

Работы завершат в 2023 году
Евгения ФРОЛОВА
Фото - управление ОКН

Фото - управление ОКН

Управлением по ОКН Воронежской области выдано разрешение на работы по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Дом Бабушкина». Об этом сообщили в ведомстве 29 ноября.

Историческое здание расположено по адресу: г. Воронеж, ул. Степана Разина, 51А. Заказчиком работ выступает Фонд капитального ремонта МКД области. Компания, которая проведет реставрационные работы, уже найдена. Это местное ООО «АтомЭнергоКомплект», имеющее лицензию Министерства культуры.

В Доме Бабушкина не только сделают ремонт, но и отреставрируют фасад. Срок завершения работ - сентябрь 2023 года.