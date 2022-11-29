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НовостиОбщество29 ноября 2022 11:47

Воронежские власти приступили к поиску подрядчика для строительства дороги на Загоровского

На работы выделят 508 млн рублей
Мария Щербакова

Мэрия Воронежа приступила к поиску подрядчика для строительства дороги на улице Загоровского. Речь об этом шла на планерке в горадминистрации в понедельник, 28 ноября.

Проект прошел государственную экспертизу. Аукционную документацию опубликовали на сайте Госзакупок. Начальная максимальная цена контракта 508,8 млн рублей.

Дорога протяженностью один километр пройдет от улицы Загоровского до Ломоносова. Подготовка к работам начнется в феврале 2023 года. Предполагается, что в эксплуатацию ее сдадут к концу сентября. К этому сроку подрядчик должен заверить строительство и благоустройство прилегающей территории.