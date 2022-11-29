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НовостиОбщество29 ноября 2022 11:18

В боях на Донбассе погиб 34-летний снайпер из Воронежской области

Вячеслав не раз обращал противника в бегство
Евгения ФРОЛОВА
Фото со страницы главы Лискинского района

Фото со страницы главы Лискинского района

Фото: Предоставлено "КП"

В ходе специальной военной операции на Украине погиб младший сержант мотострелкового батальона Вячеслав Свиридов из Воронежской области. Об этом 29 ноября на своей официальной странице во «ВКонтакте» сообщил глава Лискинского района Игорь Кирнос.

34-летний Владимир Свиридов был снайпером. Со ссылкой на слова сослуживцев погибшего Глава муниципалитета отметил, что со слов сослуживцев земляка, Вячеслав «благодаря своим профессиональным качествам не раз обращал противника в бегство с поля боя».

Ранее Игорь Кирнос рассказал, что в ходе СВО погиб 33-летний житель Лискинского района Денис Похожаев.