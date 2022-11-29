Рецидивист, объявленный в федеральный розыск, попался на пьяном дебоше в Воронеже

Дебошира задержали сотрудники вневедомственной охраны Фото: предоставлено пресс-службой управления Росгвардии по Воронежской области.

Рецидивист, объявленный в федеральный розыск, попался полиции, устроив пьяный дебош. Мужчину не могли найти с декабря 2020 года. Об этом сообщили в Росгвардии по Воронежской области во вторник, 29 ноября.

Как рассказали в ведомстве, в вневедомственную охрану поступил вызов от жителей многоэтажки на улице Ломоносова. Пьяный мужчина стучал в дверь квартиры. Патрульный экипаж задержал дебошира. Для выяснения личности его доставили в районный отдел полиции. Оказалось, что 41-летний мужчина находится в федеральном розыске за кражу в Москве. Ранее он уже был неоднократно судим.