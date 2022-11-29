Под Воронежем полицейские устроили погоню со стрельбой за подозреваемыми

В Новоусманском районе полицейские раскрыли серию краж со стройплощадок. Под подозрением оказались двое местных жителей 42 и 34 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области во вторник, 29 ноября.

В октябре и ноябре в полицию обратились жители села Александровка и совхоза Масловский. Все преступления совершались одинаковым способом: ночью грабители проникали на строительные объекты новых частных домов и похищали материалы, инструменты и стройтехнику.

Ночью 16 ноября полицейские заметили «Газель» без государственного регистрационного знака с выключенными фарами. Водитель проигнорировал требование остановиться и попытался скрыться. К погоне присоединились несколько служебных автомобилей. В итоге полицейским пришлось прострелить колеса «Газели».

Автомобиль съехал с дороги в лесопосадку. Один из похитителей выпрыгнул из салона на ходу и скрылся седи деревьев. Однако вскоре обоих грабителей задержали.

Оказалось, что мужчины причастны минимум к 11 преступлениям. Ущерб потерпевшим в общей сложности составил 600 тыс. рублей. Большую часть похищенного нашли дома у одного из подозреваемых во время обысков. По факту возбудили уголовные дела по статье «кража».