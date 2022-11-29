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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 10:08

В Воронеже бомж украл интернет-кабель из щитка многоэтажки

Мужчине грозит тюремный срок
Евгения ФРОЛОВА
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива «КП»

В полицию заявили о хищении кабеля из запирающегося электрощитка в подъезде многоэтажки по улице Федора Тютчева, принадлежащего одному из городских интернет-провайдеров. Как пояснили в ГУ МВД по региону, стражи порядка выехали на место происшествия.

Было установлено, что к краже причастен неоднократно судимый 42-летний гражданин без определенного места жительства. Его задержали на территории Железнодорожного района и доставили в отдел полиции. Он признался в содеянном. Похищенное имущество у него изъяли.

В настоящее время возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.