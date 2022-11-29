Воронежцев приглашают на танцы в библиотеке

3 декабря в библиотеке имени Никитина пройдет концерт в рамках IX фестиваля стилизованных костюмов «Мир музыки». Танцевальный коллектив Сeim Oir (многократный лауреат и прбедитель международных конкурсов и соревнований по танцам) и воронежский кейли-бэнд Green Castle представят программу, которая увлечет зрителей в волшебный мир неповторимых мелодий, ярких народных костюмов и завораживающих ритмов.

В программе концерта - сеты, рилы, джиги, кейли и хорнпайпы: «Волшебные узоры», «Старинный вальс», «Эльфийская песнь», «Сказка», «Прогулка по камням», «Мотивы зеленых берегов». Каждый номер будет сопровождаться кратким рассказом об истории народных танцевальных направлений.

Концерт «Волшебные мотивы - музыка и танцы» пройдет 3 декабря в 15.00 в лекционном зале четвертого этажа главного корпуса «Никитинки» (пл. Ленина, 2), 6+