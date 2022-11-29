Воронежцев пригласили на бесплатные занятия по гражданской обороне на случай ЧС

Для воронежцев будут организованы бесплатные занятия, на которых расскажут о способах защиты в чрезвычайных ситуациях. Обучение проведут преподаватели кафедры техносферной и пожарной безопасности ВГТУ и спасатели. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Там пояснили, что занятия решили устроить из-за мощного запроса общества на то, чтобы освежить знания по основам безопасности.

Лекции будут проходить каждую субботу с 3 декабря в бизнес-инкубаторе ВГТУ по адресу: улица 20-летия Октября, 84, вход с Красноармейской. Начало занятий в 12:00. Уточнить информацию можно по телефону 271-30-00.