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НовостиОбщество29 ноября 2022 9:29

Воронежцев пригласили на бесплатные занятия по гражданской обороне на случай ЧС

Обучение проведут сотрудники ВГТУ и спасатели
Евгения ФРОЛОВА

Для воронежцев будут организованы бесплатные занятия, на которых расскажут о способах защиты в чрезвычайных ситуациях. Обучение проведут преподаватели кафедры техносферной и пожарной безопасности ВГТУ и спасатели. Об этом 29 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Там пояснили, что занятия решили устроить из-за мощного запроса общества на то, чтобы освежить знания по основам безопасности.

Лекции будут проходить каждую субботу с 3 декабря в бизнес-инкубаторе ВГТУ по адресу: улица 20-летия Октября, 84, вход с Красноармейской. Начало занятий в 12:00. Уточнить информацию можно по телефону 271-30-00.