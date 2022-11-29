Воронежские спортсмены завоевали девять медалей на всероссийских соревнованиях по армейскому рукопашному бою

Юные воронежские бойцы отлично выступили на турнире в Борисоглебске. Фото: cspsk-vrn.ru

В городе Борисоглебске впервые в истории Воронежской области состоялись всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою (АРБ)* среди юношей. Они были посвящены памяти гвардии старшего сержанта Михаила Муминова. На турнир приехали 216 спортсменов, которые составили 18 команд из 10 регионов России.

Бойцы соревновались в четырех возрастных группах: 10-11, 12-13, 14-15 и 16-17 лет. Наши спортсмены завоевали пять золотых медалей, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Победителями стали:

в возрастной категории 16-17 лет Степан Панов (до 70 кг) и Антон Редько (до 55 кг);

Ярослав Родионов (14-15 лет, свыше 70 кг);

среди спортсменов 12-13 лет Никита Перепелица (свыше 60 кг) и Илья Кулаков (до 60 кг).

Никита Пикалов взял серебро в возрастной категории 12-13 лет в весе свыше 60 кг.

Также в активе наших спортсменов 10-11 лет три бронзовые медали. Их завоевали Даниил Бугренков (до 50 кг), Александр Колюкаев (до 36 кг) и Арсен Арутюнян (до 30 кг).

Готовил спортсменов к соревнованиям тренеры: В.Л. Бебнев, Л.Б. Бебнев, А.Т. Алиев, В.Н. Меркулов, С. И. Попов, С.А. Устименко.