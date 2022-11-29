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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 9:09

Два человека пострадали в столкновении «Лады» и «Фольксвагена» в воронежском селе

Они находятся в больнице
Евгения ФРОЛОВА

28 ноября в селе Хреновое Бобровского района приблизительно в 17:20 возле дома №65 по улице 40 лет Октября столкнулись две легковушки. Пострадали два человека. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Предварительно, автомобиль «Лада Приора», за рулем которого был 58-летний местный житель, во время обгона влетел в «Фольксваген Поло», управлял которым 35-летний водитель. Он ехал в попутном направлении и в этот момент поворачивал налево.

В результате ДТП телесные повреждения получили водитель «Фольксвагена» и его 64-летняя пассажирка. Обоих увезли в больницу.

Полицейские проводят по факту проверку, устанавливают причины и обстоятельства случившегося.