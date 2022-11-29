Воронежцы завоевали шесть медалей на всероссийском турнире по джиу-джитсу

Воронежские спортсмены показали свою силу на турнире в Тверской области. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские мастера джиу-джитсу собрали богатую коллекцию медалей на всероссийском турнире. Соревнования проходили в городе Конаково Тверской области. В них участвовали 150 спортсменов из 25 регионов России.

- Воронежские парни и девушки завоевали два серебра и четыре бронзы, - сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. - Второе место в весовой категории до 63 кг заняла Елизавета Попова, а в весе до 85 кг серебро на счету Николая Прошкина (тренеры: Д.А. Бешенец, И. М. Долбилин). Бронзовые медали в активе Илья Красных в весовой категории до 62 кг, Алексея Редько (до 69 кг, тренер В.Л. Бебнев), Никиты Мороза (до 77 кг, тренеры: Д.А. Бешенец, И. М. Долбилин) и Ивана Преснякова - (до 85 кг, тренеры: А.В. Казьмин, И. М. Долбилин).