В Курске житель Воронежской области избил девушку трубой и пытался изнасиловать

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Курске СУ СК России продолжает расследовать уголовное дело в отношении жителя Воронежской области за изнасилование с угрозой убийства, а также за покушение на убийство с применением насилия. Преступления были совершены 11 лет назад. Об этом сообщило ведомство региона.

Следствие установило, что 9 марта 2011 года, обвиняемый, находясь на улице Блинова в Курске встретил ранее незнакомую девушку. Он нанес ей множественные удары по голове и телу трубой, после чего попытался ее изнасиловать. Потерпевшая оказала сопротивление. Не ожидав этого мужчина снова ее избил, а затем, подумав, что она скончалась, сбросил в подвал и скрылся с места преступления.

Виновного удалось найти. Он ранее уже был судим за убийство женщины с особой жестокостью. После освобождения из мест лишения свободы примерно через год мужчина совершил преступление против половой свободы. В настоящее время он находится в СИЗО.