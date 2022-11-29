Коронавирус в Воронежской области на утро 29 ноября: заболели 90 человек, никто не умер

На этот раз почти треть заболевших коронавирусом попала в больницы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Суточная коронавирусная статистика на утро вторника, 29 ноября, скорее успокаивает. Самое главное – никто на этот раз не умер. Да и заболели немного – 90 человек, при этом 28 из них попали в больницы. Для сравнения: аналогичная статистика на утро 28 ноября: 94 заразившихся и 18 госпитализированных. В целом получается, что за сутки ситуация стала хуже: число тяжелых форм заболевания выросло. На данный момент за все время пандемии заразившихся ковидом в Воронежской области стало уже 468 452.

96 человек выздоровели. Это куда больше, чем на утро 28 ноября – тогда избавились от коронавируса всего 68 наших земляков.