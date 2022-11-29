В Воронежской области семьям мобилизованных помогут с заготовкой дров на зиму

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Власти Терновского района 28 октября провели встречу с родственниками мобилизованных земляков в общественной приемной губернатора Воронежской области. В ходе беседы у них выяснили, какая помощь нужна семьям. Об этом рассказал глава района Павел Чибисов на своей странице во «ВКонтакте».

Близкие мобилизованных рассказали, что некоторым необходим запас дров. За это время ими уже снабдили 7 семей. Еще пяти семьям доставка будет осуществлена до конца текущей недели. Заготовку осуществляют местные ИП.

- Сегодня, когда мобилизованные земляки выполняют сложнейшие боевые задачи по защите суверенитета нашей страны, они могут быть уверены в том, что Терновский район возьмет их родных и близких под особую защиту, поддержит и позаботится о семьях, - подытожил глава муниципалитета.