Воронежские спортсмены взяли серебро и бронзу на крупном всероссийском турнире по греко-римской борьбе

Воронежские борцы дважды поднимались на пьедестал турнира во Владимире. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежские борцы греко-римского стиля отлично показали себя на проходившем во Владимире XXII всероссийском турнире, посвященном памяти мастера спорта международного класса Э. А Никифорова. В соревнованиях участвовали юниоры не старше 24 лет.

- Два воронежских спортсмена, выступавшие на этом турнире, в итоге стали его призерами. Савелий Борисов в весовой категории до 97 кг завоевал серебро, а Армен Чолокян в весе до 130 кг стал третьим. На соревнованиях проходил отбор в состав сборной России этого возраста, в него попали оба наших спортсмена, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.