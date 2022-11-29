Условный срок получила экс-глава филиала воронежского вуза за взятки от студентов

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Борисоглебский городской суд признал виновной в получении взяток бывшего замдиректора местного филиала Воронежского государственного технического университета Веру Перегудову. Ей назначено наказание в пять лет лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года. Также она должна будет заплатить штраф в120 тысяч рублей. Об этом сообщили в райсуде 29 ноября.

Там пояснили, что гособвинение требовало для женщины условного наказания. Перегудовой вменили шесть эпизодов взятки от студентов на общую сумму в 260 тысяч рублей. По версии следствия, деньги она получала наличными и путем перевода.

Деньги предназначались за формальное участие в учебном процессе. Однако получить дипломы фиктивным студентам не удалось: в дело вмешались сотрудники УФСБ и ГУ МВД. Было возбуждено уголовное дело, а затем преподаватель села на скамью подсудимых.