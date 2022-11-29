В Воронежской области столкнулись три легковушки: пострадали два человека

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла на трассе в Грибановском районе. Там столкнулись LADA Priora, ВАЗ-21074 и Mitsubishi. В результате пострадали два человека. Подробности сообщили 29 ноября в ГУ МВД России по Воронежской области 29 ноября.

ДТП произошло примерно в 19.00 днем ранее на 447-м км трассы Р-298. 35-летний житель Богучарского района на «Ладе» выехал на встречную полосу и столкнулся с ВАЗ-21074 под управлением 22-летнего жителя Борисоглебск, а затем врезался иномарку, за рулем которой был 35-летний житель Нижегородской области.

В результате получили травмы водитель ВАЗа и пассажирка «Лады» - 37-летняя жительница Богучарского района. Их доставили в больницу. По факту аварии полицейские продолжают проводить проверку.