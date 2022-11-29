Обматеривший пассажирку водитель маршрутки в Воронеже выплатил штраф спустя год

Фото - УФССП по Воронежской области

Воронежского маршрутчика, который обматерил пассажирку, заставили заплатить штраф. Денежную сумму взыскали с него судебные приставы Ленинского районного отделения. 48-летний житель областного центра не спешил расставаться с деньгами. Об этом сообщили в УФССП региона.

Инцидент между водителем и пассажиркой произошел в ноябре 2021 года в салоне автобуса № 9. Напомним, сама пассажирка заявляла, что водитель стал придираться к ней из-за того, что у нее не было маски. А водитель заявлял, что она не желала платить за проезд. В причинах конфликта принялись разбираться полицейские и сотрудники прокуратуры. Было возбуждено административное дело.

Мировой судья установил из материалов дела и видеоматериалов, что мужчина в ходе конфликта «допустил высказывания в нецензурной, неприличной и оскорбительной форме, содержащие в том числе отрицательную оценку личности потерпевшей в присутствии иных граждан».

Суд признал водителя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ об административных правонарушениях и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3000 рублей.

Мужчина вину признал, но с оплатой штрафа не спешил. Было возбуждено исполнительное производство.

- Сотрудником органа принудительного исполнения Ленинского районного отделения судебных приставов г. Воронежа направлены запросы в банковские, кредитные и регистрирующие органы. На основе полученных сведений применены меры принудительного исполнения в виде обращения взыскания на денежные средства на счёте должника. После того, как денежная сумма была переведена взыскателю, судебным приставом-исполнителем вынесено постановление об окончании исполнительного производства, - пояснили в УФССП региона.