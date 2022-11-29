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НовостиОбщество29 ноября 2022 5:55

В воронежском райцентре кирпичный забор обрушился на припаркованную рядом машину

Инцидент произошел в Острогожске
Евгения ФРОЛОВА

Кирпичная стена обрушилась на припаркованную иномарку в городе Острогожск Воронежской области. Об этом написали очевидцы 28 ноября в группе «Воронеж ВК STOG» в соцсети «ВКонтакте» и разместили подтверждающие фотографии.

Местные жители пояснили, что забор на ул. Карла Маркса, 14 отделял жилой дом от отдела полиции. На его состояние горожане неоднократно жаловались. Стена сначала сильно наклонилась, а затем попросту не выдержала и под собой буквально похоронила припаркованную рядом иномарку.

Не внушает доверия и стоящий рядом жилой дом: по стене пошла трещина.