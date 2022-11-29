Семибалльные пробки сковали Воронеж утром во вторник

фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Пробки в 7 баллов встретили воронежцев в час пик утреннего вторника, 29 ноября. Движение затруднено практически по всему городу. Согласно ресурсу «Яндекс. Пробки» в городе зафиксирована лишь одно ДТП на улице Шишкова.

Дорожные заторы наблюдаются на Московском проспекте, Бульваре Победы, 9 января, Плехановской, Ленина, Остужева и других. На некоторых участках автомобили движутся со скоростью не более 5 км/ч.

Причиной таких пробок, скорее всего, стал гололед. Автомобилисты учитывают погодные условия и выбирают более безопасный стиль вождения. Ранее синоптики предупредили, что жителям Воронежской области стоит подготовиться к двум очень холодным для конца осени ночам. 29 ноября столбик термометра может опуститься до -9 градусов. А 30-го и вовсе упасть до -11.