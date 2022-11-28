Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия28 ноября 2022 18:15

Воронежское УФАС возбудило дело на ученический портал из-за рекламы лекарств

В ведомство с жалобой обратился житель региона
Ярослав ИВАНОВ

Рекламу обнаружили на ученическом портале, что запрещено законом. Житель Воронежской области написал жалобу в региональное управление федеральной антимонопольной службы.

- В результате рассмотрения жалобы установлено, что в разделе «Дети» ученического сайта размещены баннеры с рекламой медицинских препаратов, а также услуг онлайн школы. При этом Закон о рекламе запрещает размещение рекламы в учебниках и другой учебной литературе, в том числе и в школьных дневниках. В отношении рекламодателя возбуждено дело о нарушении закона «О рекламе», - сообщили в Воронежском УФАС.