Воронежцам покажут личные вещи Маршака

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

30 ноября в литературном музее начнет работу выставка «Ведут беседу двое: я и книга». Проект откроется в здании Мещанской управы (ул. Плехановская, 3). Интерактивная литературно-художественная выставка приурочена к 135-летию Самуила Маршака.

- Экспозиция не только продемонстрирует важность книги, как незаменимого источника культурных смыслов, но и познакомит посетителей с огромным вкладом Маршака в развитие детской литературы в нашей стране, - отметили в музее.

Выставка представит редкие и ценные печатные издания из фондов литературного музея, в том числе с автографами писателя, интересные материалы из частных коллекций. Впервые будут экспонироваться личные вещи Самуила Маршака, переданные на выставку его семьей.

В одном из залов экспозиции будет создана интерактивная зона, которая позволит погрузиться в атмосферу игры и творчества.

Выставка продлится до 19 марта.