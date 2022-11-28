В Воронеже Белгородский симфонический оркестр сыграет Штрауса, Брамса и Хачатуряна

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже выступит Белгородский симфонический оркестр - один из лучших коллективов страны. Музыканты под управлением Рашита Нигаматуллина сыграют в филармонии программу, в которую войдут произведения отечественных и зарубежных композиторов.

Вечером 4 декабря воронежцы услышат Вальс из музыки к драме Лермонтова «Маскарад» и Сюиту из музыки к балету «Спартак» Хачатуряна, Венгерские танцы Брамса, Вальсы и польки (в том числе «На прекрасном голубом Дунае») Штрауса.

Начало в 18.00, 12+