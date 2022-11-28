В Воронеже пройдет фестиваль «Возьмемся за руки, друзья»

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже снова в режиме офлайн состоится фестиваль песни и танца народов мира «Возьмемся за руки, друзья». Напомним, в пандемию его проводили онлайн.

Фестиваль пройдет в несколько этапов. 10 и 11 декабря запланированы отборочные туры. 15 декабря в Городском дворце культуры намечен финал форума. В 17.00 начнется выставка декоративно-прикладного творчества и народных промыслов, а в 18.00 - гала-концерт.

В фестивале могут принять участие иностранные студенты вузов, представители национальных общественных организаций, творческие коллективы и сольные исполнители, имеющие в своем репертуаре песни и танцы народов мира, студии декоративно-прикладного творчества. Возраст участников: от 13 до 35 лет. Заявки принимают до 5 декабря. Участие в фестивале бесплатное.