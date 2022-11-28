В Воронеже Северный лес затопило нечистотами

фото департамента природных ресурсов и экологии

Сотрудники департамента природных ресурсов и экологии проводят проверку по факту загрязнения «Северного леса» канализацией. О затоплении памятника природы областного значения в ведомство сообщили местные жители 28 ноября. Излив канализационных вод произошел между частным сектором по улице Миронова и ЖК «Северная корона».

- Специалисты выехали для обследования указанного участка особо охраняемой природной территории. Сотрудники департамента уведомили администрацию Воронежа о необходимости установления организации, обслуживающей данные канализационные сети, и принятия мер по устранению сливов канализационных стоков на рельеф местности, - сообщили в департаменте.