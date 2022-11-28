В Воронеже малыша, найденного на остановке, отдали в семью

Малыша, найденного в конце октября на остановке в Малышево, отдали под предварительную опеку. Правоохранители пока не нашли родителей ребенка, мать так и не объявилась сама.

- Ребенка отдали в семью, которая стоит в реестре отдела опеки и попечительства управы. Немногодетная, добропорядочная семья. С малышом все хорошо, - отметили в управе Советского района.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, новорожденного в одеяльце обнаружили прохожие на остановке Теплоэнергетиков 21 октября, рядом с ребенком стояла бутылочка со смесью. Малыша тогда забрали в больницу на обследование. А к проверке инцидента подключились полицейские, следователи и прокуратура.