Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЗвезды28 ноября 2022 14:13

В Воронеже фестиваль «RE:Форма танца» посетили 2500 зрителей

За три дня показали 9 спектаклей
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Воронеже завершился III Фестиваля современной хореографии «RE:Форма танца». За три дня 24, 25 и 27 ноября в театре оперы и балета показали девять одноактных балетов.

Худрук фестиваля и театра Александр Литягин пригласил для постановки известных российских хореографов, лауреатов престижных международных конкурсов и театральных премий Софью Гайдукову, Константина Матулевского, Павла Глухова, Константина Кейхеля, Марию Маркунину, Елизавету Навиславскую, Константина Семенова и Константина Уральского.

Танцевальный форум посетили 2500 зрителей, четверть билетов приобрели по «Пушкинской карте».

Фестиваль стал завершающим аккордом проекта Contrast.