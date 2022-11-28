В Воронеже прошел турнир по бильярду

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В Ленинском районе прошел турнир по бильярду

В Воронеже состоятся турнир по бильярдному спорту, посвященный 90-летию образования Ленинского района Воронежа.

В соревнованиях приняли участие 16 человек: работники муниципальных организаций и предприятий, студенты ВУЗов Ленинского района. Было две группы по 8 игроков - группа студентов и группа служащих.

Главным судьей соревнований стала мастер спорта международного класса, тренер высшей категории, чемпионка России, обладатель Кубка Мира Татьяна Максимова.

Все участники показали неплохую и достаточно ровную игру для любителей бильярда. При подведении итогов призовые места были распределены следующим образом: среди служащих муниципальных учреждений 1 место занял Андрей Федотов. Победителем в группе студентов стал студент ВГТУ, ученик школы бильярда Николай Боев. Этот результат особенно впечатляет, если учесть, что Николай занимается всего два месяца. Между победителями был разыгран Суперкубок, который выиграл Андрей Федотов по итогам двух партий со счётом 8:7, 8:7. В турнире принял участие и глава Ленинского района Сергей Ситников. Показав отличное спортивное мастерство и волю к победе, он занял 2 место в группе служащих муниципальных учреждений.