В Воронеже наивный таксист купил клиенту элитный алкоголь, а заказчик оказался фейком

Потрясающе наивный таксист работает в Воронеже. Вечером 27 ноября 22-летний водитель потерял 32 тысячи рублей после общения с «клиентом».

В 16.20 ему пришел новый заказ, в чате приложения «клиент» обратился с просьбой о покупке по пути элитного алкоголя. Водитель без каких-либо подозрений приобрел спиртное. После чего заказчик попросил пополнить счет его мобильного телефона, что доброжелательный таксист тоже выполнил.

Но когда он прибыл на указанный адрес, к нему никто не вышел и на звонки не отвечал. А 32 тысяч рублей нет.