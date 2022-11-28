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НовостиПроисшествия28 ноября 2022 13:43

В Воронеже наивный таксист купил клиенту элитный алкоголь, а заказчик оказался фейком

Мошенники развели водителя на 32 тысячи рублей
Ярослав ИВАНОВ

Потрясающе наивный таксист работает в Воронеже. Вечером 27 ноября 22-летний водитель потерял 32 тысячи рублей после общения с «клиентом».

В 16.20 ему пришел новый заказ, в чате приложения «клиент» обратился с просьбой о покупке по пути элитного алкоголя. Водитель без каких-либо подозрений приобрел спиртное. После чего заказчик попросил пополнить счет его мобильного телефона, что доброжелательный таксист тоже выполнил.

Но когда он прибыл на указанный адрес, к нему никто не вышел и на звонки не отвечал. А 32 тысяч рублей нет.