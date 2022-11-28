Рецидивист ездил из Белгорода в Воронеж в «криминальные командировки», чтобы обворовывать дома

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Рецидивист из Белгорода на рейсовом автобусе катался в Воронеж как на работу, обворовывая дома. Приезжал в районы, выбирал дом без признаков присутствия хозяев, отжимал окно с помощью монтировки, похищал имущество и уезжал на рейсовом автобусе домой. Думал, что так заметет следы. Но не прокатило.

С апреля райотделы полиции в Новоусманском, Семилукском и Россошанском районах завалили однотипными заявлениями о кражах. Вор забирал деньги и ювелирку.

37-летнего подозреваемого задержали в Белгороде. Как выяснили правоохранители, мужчина в январе освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений. К апрелю у него созрел преступный план «криминальных командировок».

- В ходе расследования выяснили, что задержанный причастен к пяти кражам в Воронежской области и к одной - в Курской. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, превысила 1,5 млн рублей. В ходе обыска у фигуранта изъяли часть ювелирных украшений, их вернут владельцам, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.