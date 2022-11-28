В подпорной стене Ильинской церкви Воронежа появилась угрожающая трещина

Фото Владимира Размустова
Фото: Предоставлено
В Воронеже стремительно разрушается подпорная стена объекта культурного наследия Ильинская церковь. Трещина в кирпичной кладке существует уже не первый месяц. Однако за последнее время она существенно увеличилась. Это наблюдение сделал на экскурсии по «Заповедному Воронежу» историк Владимир Размустов.
- Трещина подпорной стены разошлась еще на 4 мм согласно метке,- сообщил историк в своем паблике в соцсети «Вконтакте». - Метка появилась, насколько помню, в середине лета.
Фото Владимира Размустова
Фото: Предоставлено
Воронежцы подтвердили, что «маячки» появились на стене пять месяцев назад.
Причиной разрушения подпорной стены, по мнению экспертов, стала активная застройка района высотными зданиями и отсутствие работ по сохранению кладки.
Напомним, рядом с Ильинской церковью приходит в запустение и исчезает другой памятник Воронеже – первая мощеная улица, Севастьяновский съезд.