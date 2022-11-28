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НовостиСпорт28 ноября 2022 12:56

Воронежские спортсмены завоевали две медали на домашнем чемпионате России по тхэквондо

Соревнования проводили среди атлетов с поражением опорно-двигательного аппарата
Юрий КОЗЛОВ
В чемпионате участвовали 95 спортсменов из 21 региона России.

В чемпионате участвовали 95 спортсменов из 21 региона России.

Фото: cspsk-vrn.ru

В Воронеже прошел чемпионат России по тхэквондо ВТФ среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА). В нем участвовали 95 человек из 21 региона нашей страны.

Пять лет назад Воронеж уже принимал чемпионат России. Опыт его проведения в нашем городе признали удачным. И вот снова к нам приехали сильнейшие спортсмены страны, преодолевающие свои проблемы со здоровьем. За медали вели борьбу чемпионы мира, Европы и призеры паралимпийских игр в Токио.

- Воронежскую область на турнире представляли два спортсмена — Владимир Вахтин и Алиасхаб Рамазанов. Оба они завоевали медали. Владимир Вахтин занял в своем классе третье место — он уступил в полуфинале и в итоге завоевал бронзу. А вот Алиасхаб Рамазанов поднялся на первую ступень пьедестала, выиграв все бои, - рассказали в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.