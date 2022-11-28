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НовостиОбщество28 ноября 2022 12:49

Чиновники объясили сверхнормативный рост тарифов на канализацию в Воронеже условиями концессии

В новую стоимость услуги заложили затраты на модернизацию очистных сооружений
Ирина КАЗАНИНА
Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В департаменте по государственному регулированию тарифов рассказали, что в среднем рост коммунальных платежей составит 8% по области, и 8,3% - для жителей Воронежа.

В то же время отдельные коммунальные услуги подорожали больше, чем на 9%. Это относится к тарифу на канализацию.

В департаменте пояснили, что «РВК-Воронеж» зашло в концессию Левобережных очистных сооружений, была разработана инвестиционная программа по модернизации объекта. Условия концессионного соглашения предусматривали повышенный рост тарифов на водоотведение. Именно по этой причине рост тарифа на канализацию для жителей правого берега составил 14,9%, в то время как для левого берега - в среднем 9%. При этом, рост на услуги водоснабжения «РВК-Воронеж» составил 4,2%.

По словам чиновников, в 21 муниципальном районе департамент снизил тарифы на вывоза мусора по сравнению с действующими.

Подробнее о новых тарифах читайте в материале "КП".