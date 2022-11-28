День Героев Отечества воронежцы отметят квестами, концертами и выставкой

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мэрия Воронежа поделилась программой празднования Дня Героев Отечества, который отмечают 9 декабря. Во всех районах города с 5 по 12 декабря в библиотеках, школах и ДК пройдут уроки памяти, конкурсы чтецов, квесты и интеллектуальные игры.

8 и 9 декабря будут возлагать цветы к мемориальным доскам Героям Советского Союза и мемориалам. Торжественная церемония зажжения вечного огня на воинском захоронении № 10 пройдет на ул.Молодежной.

9 декабря в 12.00 в КДЦ «Шинник» пройдет кинопоказ «Перерыв на кино», приуроченный к Дню героев Отечества. В 14.00 в клубе «Краснолесье» запланирована творческая программа «Во славу Отечества». В музее-диораме с 9 декабря можно посмотреть выставку «100 лет СССР», она представит униформу, портреты, памятные знаки и медали.

11 декабря в 12.00 в КДЦ «Левобережье» пройдет ХХII районный фестиваль «Русская песня».